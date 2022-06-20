Реклама
Прямой эфир
Мир
Стало известно о сдаче в плен группы радикалов в районе Врубовки ЛНР
Мир
Хиллари Клинтон решила не участвовать в президентских выборах в 2024 году
Мир
Шольц предложил упростить правила вступления в ЕС
Мир
Представитель МИД КНР опубликовал карикатуру на США
Спорт
Глава МОК отказался отменять рекомендации по отстранению россиян
Мир
Коалиция Макрона почти на 10% опережает левых на выборах в парламент
Мир
Зеленскому предложат выбрать страну для решения визовых вопросов с Россией
Общество
Синоптик пообещал москвичам +30 градусов в последнюю неделю июня
Мир
Глава минфина США признала наличие проблем из-за желания «наказать РФ»
Мир
Парламент Украины принял закон о выходе из ряда соглашений СНГ
Мир
В ЕС назвали антироссийские санкции нарушением правовых принципов

Волна успеха: как работается в Тихом океане

Один день из жизни курильских рыбаков
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Профессия рыбака входит в десятку самых опасных и травматичных. Но каждый выход в море — это не только тяжелая работа, но и настоящее приключение. Как проводят рабочие дни в Тихом океане курильские рыбаки — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Андрей Зима
На промышленный лов рыбаки обычно уходят надолго, рейс длится до полугода
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Вокруг только море и чайки, на горизонте проплывает японский остров Хоккайдо
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Судно принадлежит Южно-Курильскому рыбкомбинату
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Рыбаки работают в Охотском море и в северо-западной части Тихого океана
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Здесь добывают минтай, треску, камбалу, навагу, сельдь, скумбрию, палтуса, камбалу
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Также ведется добыча дикого лосося — горбуши, кеты, гольца
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Каждый год суда комбината вылавливают до 42 т водно-биологических ресурсов
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Каждое судно доставляет на берег десятки тонн свежего улова
На весь экран
Фото: Андрей Зима
На этот раз трюмы заполнены свежевыловленным минтаем
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Теперь можно возвращаться домой
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Уже видны родные берега — остров Кунашир и вулкан Тятя
На весь экран
Фото: Андрей Зима
На Кунашире находится основной производственный центр комбината
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Береговой перерабатывающий комплекс выпускает до 200 т готовой продукции в сутки
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Улов выгружают на пирсе в Южно-Курильске — административном центре острова
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Продукция комбината поставляется в 22 региона России и экспортируется в 12 стран
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022