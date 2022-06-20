Волна успеха: как работается в Тихом океане

Профессия рыбака входит в десятку самых опасных и травматичных. Но каждый выход в море — это не только тяжелая работа, но и настоящее приключение. Как проводят рабочие дни в Тихом океане курильские рыбаки — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Андрей Зима
На промышленный лов рыбаки обычно уходят надолго, рейс длится до полугода
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Вокруг только море и чайки, на горизонте проплывает японский остров Хоккайдо
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Судно принадлежит Южно-Курильскому рыбкомбинату
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Рыбаки работают в Охотском море и в северо-западной части Тихого океана
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Здесь добывают минтай, треску, камбалу, навагу, сельдь, скумбрию, палтуса, камбалу
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Также ведется добыча дикого лосося — горбуши, кеты, гольца
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Каждый год суда комбината вылавливают до 42 т водно-биологических ресурсов
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Каждое судно доставляет на берег десятки тонн свежего улова
На весь экран
Фото: Андрей Зима
На этот раз трюмы заполнены свежевыловленным минтаем
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Теперь можно возвращаться домой
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Уже видны родные берега — остров Кунашир и вулкан Тятя
На весь экран
Фото: Андрей Зима
На Кунашире находится основной производственный центр комбината
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Береговой перерабатывающий комплекс выпускает до 200 т готовой продукции в сутки
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Улов выгружают на пирсе в Южно-Курильске — административном центре острова
На весь экран
Фото: Андрей Зима
Продукция комбината поставляется в 22 региона России и экспортируется в 12 стран
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.