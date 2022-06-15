Соседи рассказали о семье выпавшей вместе с дочерью из окна женщины

Соседи выпавшей из окна женщины с двухлетней дочерью рассказали о ее семье.

Очевидец трагедии Максим Зелич сообщил корреспонденту «Известий», что в этом доме пострадавшая с родственниками живет примерно полтора года.

Мужчина подчеркнул, что кроватка девочки располагалась возле подоконника. По его мнению, ребенок выпал из окна, когда его родственники были заняты или просто отвлеклись. Он добавил, что семья «чистая, опрятно одетая».

Инцидент произошел в Москве в среду, 15 июня. 30-летняя Фатима выпала из окна третьего этажа жилого дома на шоссе Энтузиастов вместе со своей дочерью. Малышка скончалась на месте, а за жизнь мамы в данный момент борются врачи.

Одна из соседок отметила, что семья Фатимы всегда была тихой — из их квартиры никогда не доносились крики. Помимо этого, в среду соседка также не слышала никакого шума.

По предварительным данным, женщина пыталась удержать ребенка от падения, но они вместе сорвались.

В Telegram-канале «Столичный СК» отмечается, что Перовским межрайонным следственным отделом столичного Следственного комитета возбуждено уголовное дело.