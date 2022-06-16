«Не хлебом единым жив человек». Обиходно это высказывание из Второзакония трактуется как утверждение о превосходстве духовного над материальным. Но скорее это политэкономическое утверждение о единстве духовных и материальных начал этого мира. Нынешний кризис — тому иллюстрация. Именно поэтому так актуально название сессии Валдайского клуба на Петербургском Международном экономическом форуме, которая в этом году посвящена теме «Самодостаточность и кооперация: особенности современной политэкономии».

Последние события — особенно вакханалия санкций со стороны западных стран, вызвавших очевидное ухудшение экономического состояния мира и риски тотального разрыва коммерческих связей — требуют ответа на довольно тяжелый вопрос: а как человечеству выживать сегодня? Причем это практически буквальный вопрос. Правда, похоже, на него пока нет ответа. Еще во время пандемии ковида стало ясно, что готовность мира к кооперации для преодоления общих сложностей довольно низка, мало кто торопился поделиться своими запасами вакцин и лекарств, медицинской техникой и материалами с другими, особенно с беднейшими странами. То, что происходит в последние месяцы, только иллюстрирует тенденции мировой дезинтеграции.

Более того, эти тенденции, похоже, усиливаются.

В июньском докладе Организации экономического сотрудничества и развития довольно занудно описаны и наступившие, и возможные будущие последствия спецоперации. Доклад сам по себе не производит ошеломляющего впечатления. Но в нем есть одна интересная деталь. Все нынешние экономические беды приписываются СВО. То есть, с точки зрения составителей доклада, к ней относятся и тысячи санкций, вводимых Западом, которые сказываются отнюдь не только на населении России и Украины, но практически на всем мире. Авторы доклада — вольно или невольно — полагают ограничения судоходства, банковских операций, полетов самолетов и многое другое элементами спецоперации. И это означает, что так или иначе мы видим проявления некой настоящей мировой войны, территория которой равна территории всего современного мира. Кавычки, полагаю, можно уже отбросить.

Как кажется, она началась не вчера, а примерно так лет двадцать-тридцать назад. В известном смысле ее можно назвать мировой гражданской, причем границы ее пролегают не только между странами и их объединениями, но и внутри самих стран. Фронты ее проходят и в ценностной, и в культурной, и в экономической сферах. К примеру, поведение США во многом связано с глубоким внутренним кризисом в стране, с расколом между людьми разных ценностных ориентаций, спором о том, кто и как должен управлять обществом и как в нем должны распределяться блага и ответственность. Выбор России как одного из основных противников помогает действующей власти США в попытках консолидировать общество.

Но главная особенность нынешних конфликтов в том, что никогда прежде люди не были так взаимозависимы. Самое очевидное проявление — сфера коммуникаций. Все связаны со всеми. Вообще, бурное развитие технологий, невероятное инженерное могущество человечества катализировали взаимозависимость. Но одновременно стало понятно, что с регулированием дело обстоит гораздо хуже. Пресловутые коммуникации и тут могут послужить наглядным примером. Все попытки как-то отрегулировать эту сферу пока ни к чему не привели. Более того, выяснилось, что ведущие цифровые платформы для коммуникации превращены в оружие. И власти, прежде всего, США способствуют этому. "Фейсбук" и прочие "инстаграмы" фактически и не попытались остаться нейтральными — они последовали указаниям своих властей, откровенно манипулируя информацией и мнением пользователей.

Не менее, а кое-где даже более печальная картина сложилась во всех технологических, прежде всего, цифровых сферах. Современный мир живет в едином цифровом пространстве. Но центры управления этим пространством оказались в западных странах. Платежная система SWIFT, которой пользуются во всем мире, например, под полным контролем Запада. И это довольно яркая иллюстрация противоречия между взаимозависимостью и регулированием. В результате, одни страны приобрели возможность шантажировать другие, принуждать их к тем или иным действиям. Многие ведущие страховые компании — английские, что означает контроль над существенной частью морских перевозок. Долларами платят повсюду, но контроль — в США.

Примеры дисбаланса можно и множить, а если еще добавить, что упомянутые коммуникации сделали видимыми друг другу самые разные культуры и стили поведения, и вовсе получится довольно ядовитый коктейль для всего человечества. И как проводить детокс, не очень-то и понятно.

Впрочем, основной вопрос, в общем-то, прост. Или надо выработать какие-то модели поведения и регулирования для всего мира, или готовиться к глобальному размежеванию, к существованию в разделенном мире, причем такому, чтобы взаимозависимость упала до уровня возможного регулирования.

Очевидно, что полная автаркия сегодня маловероятна. Конечно, большие страны могут себя обеспечивать всем необходимым и развиваться по большинству направлений, но для малых государств это затруднительно. Следовательно, мир станет мозаичным, с размытыми границами между различными межстрановыми образованиями.

Лучшее решение, то есть адекватное общемировое регулирование маловероятно: поведение стран Запада говорит о том, что они твердо уверены в своем превосходстве и не готовы им делиться. Конечно, они вроде как открыты к сотрудничеству, но только на своих условиях. Та же санкционная политика говорит сама за себя: в расчет не принимаются никакие третьи страны, даже такие большие, как Индия и Китай. Причем, дело доходит до крайностей. На одной из конференций экономист Леонид Григорьев пошутил, что Запад сейчас работает как своего рода Госплан наоборот: раздумывает, как ухудшить мировую экономику, чтобы изолировать Россию.

Но мы начали с того, что не хлебом единым жив человек. Как правило, дальше добавляют — но словом Божиим. Это действительно означает, что духовная составляющая очень важна, что политэкономия на том и стоит, что замыслы людей, их желания важны и движут миром. Но Моисей сказал не только это, когда объяснял страдания еврейского народа во время исхода. Звучит это так:

«Он (Бог) смирял тебя, заставляя тебя голодать, а затем насыщал манной, которой не знал ни ты, ни твои отцы, чтобы научить тебя, что не одним хлебом живет человек, но и каждым словом, исходящим из уст Господа».

Так что нам осталось осознать и освоить мир, в котором предстоит жить.

Автор — председатель совета фонда развития и поддержки дискуссионного клуба «Валдай», декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, член Союза писателей

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