Опубликовано фото меню из ресторана Formo на ПМЭФ

Для гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022), который стартовал 15 июня, открыт ресторан Formo. «Известиям» стали доступны фотографии его меню.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

На снимках можно увидеть, что в каждый из четырех видов ланча включено четыре позиции: салат, суп, второе и десерт. Так, гости могут попробовать блюда русской, средиземноморской, паназиатской и вегетарианской кухонь, по четыре вида красных и белых вин, шампанское, водку, коньяки, розовое вино и безалкогольные напитки.

Стоимость ланча составляет 4,5 тыс. рублей, а меню представлено на русском и английском языках.

Ранее «Известия» продемонстрировали кадры продажи роботом Дуняшей гостям на ПМЭФ мороженого и кофе в роботизированном кафе.

Изобретение представляет собой робота в виде девушки со светлыми волосами и в розовом платье в горошек, которая не только стоит за прилавком и выполняет свою работу, но еще и общается с гостями.

XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В работе ПМЭФ-2022 примут участие свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей, причем 80% из них будут представлены на уровне глав, а лидирующая позиция — у IT-сектора.

Генеральный мультимедийный партнер форума МИЦ «Известия» традиционно присутствует на площадке ПМЭФ с полноформатной телевизионной студией, в которой будет происходить запись интервью с участниками форума, представителями государственных и бизнес-структур, политиками, общественными деятелями.

На портале iz.ru создан специальный раздел «ПМЭФ-2022» с важнейшими новостями форума, а телеканал «Известия» будет в круглосуточном режиме показывать основные мероприятия и вести трансляцию ключевых дискуссий ПМЭФ.