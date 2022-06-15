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Торги Европейских фондовых рынков шестой раз подряд завершились снижением

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Торги фондовых рынков стран Западной Европы завершились снижением шестой раз подряд. Инвесторы ждут итогов июньского заседания Федрезерва США. Регулятор штатов может повысить ключевую ставку, передает телеканал «Известия». Германский индекс DAX потерял 0,91%. Stoxx Europe 600 снизился на 1,26%. Британский FTSE 100 просел на 0,25%. Французский САС 40 опустился на 1,2%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,32% и 1,43%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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