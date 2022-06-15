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В Минстрое допустили объявление на ПМЭФ о снижении ставки по льготной ипотеке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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На полях Петербургского международного экономического форума могут объявить о снижении ставки по льготной ипотеке до 5,7%. Об этом, по данным газеты «Деловой Петербург», сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на закрытом совещании строителей в правительстве Ленобласти.

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Встреча проходила 14 июня. Как рассказали изданию ее участники, соответствующее решение о снижении льготной ставки может озвучить президент России Владимир Путин.

На данный момент ставка по льготной ипотеке установлена на уровне 9%. В случае снижения ставка будет меньше, чем в разгар пандемии коронавируса, когда она составляла 6,5%.

Кроме того, собеседники газеты указали, что власти намерены также сохранить субсидию для проектного кредитования застройщиков, в то же время стимулируя девелоперов строить жилье большей площади.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»:«На ПМЭФ-2022 могут объявить о снижении ставки по льготной ипотеке до 5,7%».

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