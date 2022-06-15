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Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Футбольный клуб ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Алексеем Березуцким. Об этом 15 июня сообщил официальный сайт команды.

Тренерский штаб также покинули помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.

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«Позади трудный и непростой сезон. С одной стороны, у нас было много ярких моментов, с другой — к сожалению, не всё задуманное удалось осуществить. Мы с руководством клуба приняли совместное решение о том, что к новому сезону команду должен готовить новый тренер. Нет какого-то одного повода для этого решения — это целый комплекс причин», — прокомментировал уход Алексей Березуцкий.

Бывший игрок ЦСКА возглавил клуб 15 июня 2021 года. Под его руководством московская команда заняла пятое место в розыгрыше «Тинькофф — Российской премьер-лиги» (РПЛ). Также ЦСКА дошел до четвертьфинала Кубка России, уступив на этой стадии «Спартаку», сообщает «Спорт-Экспресс».

Генеральный директор Роман Бабаев поблагодарил тренерский штаб Березуцкого и напомнил болельщикам о положительных моментах его работы.

«Мы благодарны Алексею за его период в качестве главного тренера ПФК ЦСКА. Он не побоялся взять на себя ответственность в непростой момент. Под его руководством в прошедшем сезоне команда выдала яркую серию из пяти побед подряд, дважды мы праздновали успех в принципиальном дерби со «Спартаком», — отметил Бабаев.

10 июня о назначении нового главного тренера объявил московский «Спартак». Им стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.

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