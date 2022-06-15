На Украине погиб российский военный журналист Сергей Постнов

На Украине погиб российский военный журналист, начальник группы информационного реагирования первого отдела департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии, полковник Сергей Постнов. Об этом этом сообщили в пресс-службе Совета ветеранов центрального аппарата Отдела внутренних дел (ОВД).

«В ночь с 13 на 14 июня 2022 года при исполнении воинского долга оборвалась жизнь Сергея Постнова. ‹...› Более четырех месяцев Сергей Постнов выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения спецоперации. В составе группировки «V» он прорывался в Гостомель, затем участвовал в освобождении ряда городов и населенных пунктов Харьковской области и ЛНР», — говорится в сообщении.

Постнов в 1997 году закончил Екатеринбургское Суворовское училище. В 2002 году, после окончания факультета культуры и журналистики Военного университета Минобороны РФ, попал по распределению во внутренние войска МВД России. Работал корреспондентом, а позже редактором окружной газеты «Зоркий часовой». Журналист выполнял задачи по информационному сопровождению войск в различных горячих точках. Долгое время работал в редакции войскового журнала «На боевом посту», откуда получил назначение в Центральный аппарат Росгвардии.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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