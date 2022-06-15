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На Украине погиб российский военный журналист Сергей Постнов

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Фото: veteran.caovd.ru
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На Украине погиб российский военный журналист, начальник группы информационного реагирования первого отдела департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии, полковник Сергей Постнов. Об этом этом сообщили в пресс-службе Совета ветеранов центрального аппарата Отдела внутренних дел (ОВД).

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«В ночь с 13 на 14 июня 2022 года при исполнении воинского долга оборвалась жизнь Сергея Постнова. ‹...› Более четырех месяцев Сергей Постнов выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения спецоперации. В составе группировки «V» он прорывался в Гостомель, затем участвовал в освобождении ряда городов и населенных пунктов Харьковской области и ЛНР», — говорится в сообщении.

Постнов в 1997 году закончил Екатеринбургское Суворовское училище. В 2002 году, после окончания факультета культуры и журналистики Военного университета Минобороны РФ, попал по распределению во внутренние войска МВД России. Работал корреспондентом, а позже редактором окружной газеты «Зоркий часовой». Журналист выполнял задачи по информационному сопровождению войск в различных горячих точках. Долгое время работал в редакции войскового журнала «На боевом посту», откуда получил назначение в Центральный аппарат Росгвардии.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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