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Эксперт объяснил смысл заклеивания камер смартфона и ноутбука

Эксперт Пащенко рассказал, зачем заклеивать камеры на смартфоне или ноутбуке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко рассказал, зачем заклеивать камеры на ноутбуке или смартфоне.

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В интервью радио Sputnik в среду, 15 июня, эксперт отметил, что в Сети широко распространены вредоносные программы, которые могут подключаться к камерам электронных устройств и следить за их владельцами. Такое ПО также может применяться для сбора конфиденциальной информации о конкретных людях — например, в целях слежки или сбора компромата.

Эксперт добавил, что в систему обычно вредоносные программы проникают под видом файлов с документами, фотографиями или аудиозаписями, а при активации файла злоумышленник получает доступ к камере устройства.

Вредоносные программы также могут использоваться в сфере маркетинга для слежки за потенциальными потребителями товаров или услуг, пишет Life.ru.

Эксперт подчеркнул, что привычка закрывать камеры на компьютерах, ноутбуках, смартфонах и других устройствах — это не признак паранойи, а разумная мера предосторожности. Он также посоветовал устанавливать на устройства надежные антивирусные программы и следить за тем, какие приложения получают доступ к камере, сообщает телеканал «360».

Пащенко отметил, что зловредная программа может быть замаскирована, потому компьютеры и ноутбуки всегда нужно проверять хорошим антивирусом на наличие зловредных кодов.

Ранее в июне Роскачество выявило потенциально опасное ПО среди блокировщиков рекламы. В Центре цифровой экспертизы Роскачества изучили 60 таких приложений для Android и выделили из них потенциально опасные. Так, выяснилось, что некоторые программы запрашивают слишком много разрешений. Как подчеркивают эксперты, в случае с блокировщиками рекламы в мобильной операционной системе необходимо минимальное количество разрешений, однако из всех проверенных программ лишь 17% продемонстрировали прозрачность запросов.

6 июня «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского» сообщали, что в марте текущего года хакеры активизировали рассылку вредоносных программ по электронной почте. Разработанные компанией защитные продукты сработали около 20 млн раз. Месяцем ранее этот показатель не превышал 14 млн. Больше всего увеличилась рассылка вирусов под видом документов в форматах docx, .pdf, .zip, .rar и.xlsx, пишет НСН.

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