Роскачество выявило потенциально опасное ПО среди блокировщиков рекламы

Пользователи интернета зачастую используют специальные программы, направленные на блокировку назойливого рекламного контента. В Центре цифровой экспертизы Роскачества изучили 60 таких приложений для Android и выделили из них потенциально опасные. С результатами исследования ознакомились «Известия».

Так, выяснилось, что некоторые программы запрашивают слишком много разрешений. Как подчеркивают эксперты, в случае с блокировщиками рекламы в мобильной операционной системе необходимо минимальное количество разрешений, однако из всех проверенных программ лишь 17% продемонстрировали прозрачность запросов.

В частности, специалисты обратили внимание на ряд странных запрашиваемых доступов: к местоположению, хранилищу данных, камере, микрофону, а также к просмотру сетевых подключений, в том числе Wi-Fi и всех устройств, находящихся в одной сети.

Эксперты задаются вопросом: зачем блокировщику нужен доступ к геолокации, если он никак не работает с картами? Подобные доступы при наличии дома множества IoT-устройств, объединенных одной сетью Wi-Fi, создают риск сбора личных данных, предупреждают в Роскачестве.

Среди приложений, которые злоупотребляют полнотой доступов, эксперты отметили следующие: ARP Guard (WiFi Security); Ad Block App & Website-iBlock-Ad; Porn & Ads blocker browser; Free Ad Guard-auto skip ads.

«Зачем этим приложениям разрешение для просмотра местной сети Wi-Fi и всех устройств, подключенных к ней, — остается загадкой. Подобное разрешение приложению неизвестных разработчиков может привести к тому, что кто-то узнает о вас больше, чем нужно, и сможет использовать эти данные в корыстных целях», — предупредил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

При этом некоторые рассмотренные экспертами программы также получали доступ к микрофону, контактам, совершению телефонных вызовов и информации о модели телефона. В Роскачестве подчеркнули, что такие разрешения чреваты записью телефонных разговоров и даже «шпионажем» со стороны ПО для передачи данных разработчику. Кроме того, есть риск получить вирусные программы на свое устройство.

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества порекомендовали гражданам выбирать приложения с высоким рейтингом и большим количеством установок, а также скачивать программы только с официальных сайтов.

27 мая в «Лаборатории Касперского» перечислили самые опасные для россиян мобильные угрозы 2022 года. Больше всего пользователям мобильных устройств досаждали мошеннические приложения и вирусы «трояны-вымогатели», которые закрывают доступ к файлам жертвы и затем требуют выкуп за разблокировку.