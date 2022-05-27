Перечислены самые опасные для россиян мобильные угрозы 2022 года

В первом квартале 2022 года россиянам, пользующимся мобильными устройствами, больше всего досаждали мошеннические приложения и вирусы «трояны-вымогатели», которые закрывают доступ к файлам жертвы и затем требуют выкуп за разблокировку. Об рассказали в пятницу, 27 мая, в «Лаборатории Касперского».

«Лидер рейтинга вирусов-вымогателей не изменился, им остался Pigetrl.a. После блокировки устройства он предлагает ввести код, но не дает никаких вариантов для его получения. На самом деле код зашит в тело троянца. Подавляющее число его атак (94%) пришлось на Россию», — цитирует представителя компании «Газета.Ru».

С прошлого года в официальных магазинах приложений также стали широко распространяться мошеннические приложения с обещаниями социальных выплат. Как сообщили в «Лаборатории Касперского», они до сих пор лидируют среди подобного рода программ. После скачивания приложение требует жертву ввести личные данные и показывает размер якобы положенной компенсации. Но далее предлагает оплатить для получения компенсации «комиссию» за перевод или юридические услуги. Все эти деньги достаются злоумышленникам.

Подобные приложения существуют и для выманивания денег якобы под инвестиции в газовую отрасль. Для того, чтобы себя обезопасить, эксперты рекомендуют устанавливать на смартфоны антивирусные программы.

Ранее, 27 апреля, эксперт кибербезопасности «Лаборатории Касперского» предупредил об активизации интернет-мошенников. Специалист порекомендовал быть внимательными, обращать внимание на адрес сайта перед тем, как вводить на нем данные банковской карты; не переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах и соцсетях; не кликать по рекламным баннерам на подозрительных сайтах.