Реклама
Прямой эфир

Перечислены самые опасные для россиян мобильные угрозы 2022 года

Эксперты «Лаборатории Касперского» признали самым опасным мобильным вирусом для россиян Pigetrl.a
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Adrienn
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В первом квартале 2022 года россиянам, пользующимся мобильными устройствами, больше всего досаждали мошеннические приложения и вирусы «трояны-вымогатели», которые закрывают доступ к файлам жертвы и затем требуют выкуп за разблокировку. Об рассказали в пятницу, 27 мая, в «Лаборатории Касперского».

Как бы не атака: власти запустят IT-систему для борьбы с мошенниками
Как она поможет предотвращать киберкражи

«Лидер рейтинга вирусов-вымогателей не изменился, им остался Pigetrl.a. После блокировки устройства он предлагает ввести код, но не дает никаких вариантов для его получения. На самом деле код зашит в тело троянца. Подавляющее число его атак (94%) пришлось на Россию», — цитирует представителя компании «Газета.Ru».

С прошлого года в официальных магазинах приложений также стали широко распространяться мошеннические приложения с обещаниями социальных выплат. Как сообщили в «Лаборатории Касперского», они до сих пор лидируют среди подобного рода программ. После скачивания приложение требует жертву ввести личные данные и показывает размер якобы положенной компенсации. Но далее предлагает оплатить для получения компенсации «комиссию» за перевод или юридические услуги. Все эти деньги достаются злоумышленникам.

Подобные приложения существуют и для выманивания денег якобы под инвестиции в газовую отрасль. Для того, чтобы себя обезопасить, эксперты рекомендуют устанавливать на смартфоны антивирусные программы.

Ранее, 27 апреля, эксперт кибербезопасности «Лаборатории Касперского» предупредил об активизации интернет-мошенников. Специалист порекомендовал быть внимательными, обращать внимание на адрес сайта перед тем, как вводить на нем данные банковской карты; не переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах и соцсетях; не кликать по рекламным баннерам на подозрительных сайтах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022