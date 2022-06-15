Застройщики подняли цены на жилье в новостройках на 5-7%

В апреле-мае застройщики подняли цены на квартиры в новостройках в среднем на 5-7%. Об этом «Известиям» сообщил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По его словам, это произошло потому, что девелоперы заложили дополнительные затраты на субсидирование ипотечных ставок в стоимость своих объектов.

Они начали массово субсидировать ипотеку для своих проектов под 0,01–2% годовых на 10–30 лет. Об этом «Известиям» рассказали опрошенные застройщики. В их числе ФСК, Level Group, Forma (в составе ПИК), «Гранель».

Каждый 1% снижения ипотечной ставки на длительный срок обходится девелоперу в 5% вознаграждения банку от стоимости квартиры, а значит, 0,01% годовых должны в конечном счете стоить девелоперской компании 30%, пояснил коммерческий директор группы компаний «РКС Девелопмент» Александр Коваленко.

Для компенсации этого разрыва девелопер повышает стоимость квартиры, и фактически снижение процентной ставки оплачивает клиент, сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ипотеки ради: девелоперы вводят кредиты на жилье под 0,01%»