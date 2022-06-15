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Пароход столкнулся с опорой Дворцового моста в Санкт-Петербурге

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Фото: vk.com/Дорожный инспектор.
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Двухпалубный пароход в акватории перед Дворцовым мостом потерял управление и налетел на опору моста. Это произошло ночью 15 июня около 1:20, сообщил паблик «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительной информации, у парохода отказал двигатель, после чего его стало сносить. На представленном в сообществе видео можно заметить, как пароход разворачивает и несет течением в сторону моста, о который он ударяется и продолжает дрейфовать.

На место происшествия прибыли сотрудники Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте. Пострадавших в результате инцидента нет.

13 июня спасатели в Серебряном бору в Москве вытащили из воды троих мужчин, столкнувшихся на надувной резиновой лодке с плавучим домиком для птиц. Причиной происшествия стало нарушение правил безопасной эксплуатации маломерных судов.

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