Пароход столкнулся с опорой Дворцового моста в Санкт-Петербурге

Двухпалубный пароход в акватории перед Дворцовым мостом потерял управление и налетел на опору моста. Это произошло ночью 15 июня около 1:20, сообщил паблик «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».



По предварительной информации, у парохода отказал двигатель, после чего его стало сносить. На представленном в сообществе видео можно заметить, как пароход разворачивает и несет течением в сторону моста, о который он ударяется и продолжает дрейфовать.

На место происшествия прибыли сотрудники Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте. Пострадавших в результате инцидента нет.

13 июня спасатели в Серебряном бору в Москве вытащили из воды троих мужчин, столкнувшихся на надувной резиновой лодке с плавучим домиком для птиц. Причиной происшествия стало нарушение правил безопасной эксплуатации маломерных судов.