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В Серебряном бору спасли троих мужчин с перевернувшейся лодки

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Спасатели в Серебряном бору в Москве вытащили из воды троих мужчин, столкнувшихся на надувной резиновой лодке с плавучим домиком для птиц. Об этом 14 июня сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Инцидент произошел днем в понедельник, 13 июня. Трое мужчин на надувной лодке в районе Чистого залива столкнулись с плавучим деревянным домиком для птиц. В результате домик оказался полностью разрушен, а трое пассажиров плавсредства упали в воду. По тревоге на помощь немедленно выдвинулась дежурная смена спасателей.

Спасатели обнаружили троих мужчин в 200 м от берега, они цеплялись за поврежденную лодку. Их подняли на борт спасательного катера и доставили на берег. Медицинская помощь им не потребовалась, пишет сайт kp.ru.

Причиной происшествия стало нарушение правил безопасной эксплуатации маломерных судов.

В тот же день жителям Московской области напомнили о правилах поведения на водоемах. Специалисты проверили несанкционированные места купания на 60 водоемах. Рейды велись в течение трехдневных выходных для профилактики травматизма и гибели людей. В ходе патрулирования спасатели проводили разъяснительные беседы с гражданами, напоминая о запрете купания в несанкционированных местах.

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