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Стилист Янковская рекомендовала лучшие модели шорт для города

Стилист Янковская: удлиненные шорты на средней или высокой посадке станут хорошим вариантом для города
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Удлиненные летние шорты на средней или высокой посадке можно назвать идеальным элементом гардероба, актуальным в жаркую погоду в городских условиях. Такими рекомендациями во вторник, 14 июня, поделилась стилист Сюзанна Янковская.

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В качестве альтернативных вариантов эксперт посоветовала рассмотреть бермуды, шорты А-силуэта, велосипедки, боксеры или шорты-юбку. Модели с заниженной посадкой Янковская предложила оставить для летнего отдыха.

Если подходить к подбору гардероба с учетом особенностей фигуры, то можно рассмотреть шорты из спортивного каталога. В противном случае следует соблюдать простой совет — сохранять воздух в промежутке между тканью и телом.

«Это одно из главных правил, так ноги выглядят стройнее», — пояснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Подбирать верх к шортам Янковская рекомендовала в зависимости от погодных обстоятельств: при высоких температурных показателях можно надеть футболки, бра, топы, корсеты, а также льняные или хлопковые рубашки, в ином случае вполне подойдут жакеты, кардиганы и худи.

Комментируя подбор цветовой гаммы, стилист обратила внимание на трендовые яркие оттенки, в числе которых фуксия, оранжевый, зеленый и фиолетовый.

Как отметил 16 мая стилист Владислав Лисовец, самыми трендовыми элементами гардероба летом 2022 года станут громоздкая обувь и очки различной формы: квадратные, закругленные или овальные. По части обуви эксперт моды рекомендовал обратить внимание на остроносые казаки и туфли на большой платформе или с высоким каблуком.

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