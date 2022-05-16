Стилист назвал самые трендовые вещи предстоящего лета

Стилист Владислав Лисовец рассказал, что самыми трендовыми вещами предстоящего лета станут громоздкая обувь и очки.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 16 мая, эксперт отметил, что вариантов того, какие вещи будут самыми модными в этом летнем сезоне, не так много.

«Это либо очень крупные большие очки разной формы квадратные, закругленные, овальные. Прямо громоздкие, тяжелые, на пол-лица. Либо это громоздкая обувь», — пояснил эксперт моды.

Говоря об обуви, стилист уточнил, что речь может идти об остроносых казаках, а также туфлях на платформе и с большим каблуком.

Ранее в мае стилист Владимир Казарян перечислил самые модные фасоны джинсов на лето 2022 года. По его словам, это джинсы с небольшими разрезами спереди или по бокам в нижней части изделия. Такие модели, по словам специалиста, будут хорошо смотреться со спортивной обувью, отмечает телеканал «360».

В свою очередь стилист Екатерина Богданова посоветовала присмотреться к удобной и универсальной обуви с минимальным количеством принтов и декоративных деталей.