Стало известно о возможном лишении частот нового оператора связи

Пятый федеральный сотовый оператор в РФ, скорее всего, так и не заработает. Власти не намерены продлевать разрешение на использование частот в диапазоне 1900–1920 МГц для компаний «Антарес», «Арктур» и «Интеграл», на базе которых планировалось создать новую сеть связи, узнали «Известия».

Это следует из материалов к ближайшему заседанию Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ). «Известия» ознакомились с документами, их подлинность подтвердил источник, близкий к одному из операторов. Против продления частот выступило одно из силовых ведомств, утверждает источник на рынке связи, знакомый с ситуацией.

Окончательная повестка заседания ГКРЧ не сформирована, итоговые решения будут определены на заседании, сообщили в пресс-службе Минцифры, курирующего работу комиссии.

«Антарес», «Арктур» и «Интеграл» были основаны в середине 2000-х годов. По данным «Спарк-Интерфакса», сейчас их бенефициар — предприниматель Евгений Ройтман (все три структуры принадлежат компании «Артех», в которой он владеет более чем 99% уставного капитала).

Планировалось, что на базе трех фирм в Москве, а затем и в других городах с 2015 года начнут запускать сотовые сети четвертого поколения (LTE) на экзотических для России частотах 1900–1920 МГц. МТС, «Мегафон», «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») и Tele2 в основном используют для LTE частоты 900 МГц, 1800 МГц, 2500 МГц.

Евгений Ройтман отказался комментировать ситуацию.

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Пятый лишний: новый оператор связи может лишиться частот