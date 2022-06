МИД РФ внес в санкционный список сотрудников Би-би-си и других британских СМИ

Министерство иностранных дел РФ внесло в санкционный список 49 граждан Великобритании, в том числе сотрудников местных СМИ.

Так, под российские рестрикции попали работники The Guardian, The Times, Daily Telegraph, Би-би-си, Daily Mail, The Independent, Sky News и Financial Times.

Также ограничения затронут представителей оборонного лобби Великобритании.

«В связи с антироссийскими действиями правительства Великобритании по введению персональных санкций в отношении ведущих журналистов нашей страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса принято решение о включении в российский «стоп-лист» руководителей и корреспондентов ряда крупнейших британских СМИ, а также представителей командования вооруженных сил, ВПК (военно-промышленного комплекса. — Ред.) и оборонного лобби Великобритании», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном 14 июня на его сайте.

В МИД РФ уточнили, что «вошедшие в список британские журналисты причастны к преднамеренному распространению лживой и однобокой информации о России и событиях на Украине и в Донбассе».

«Своими предвзятыми оценками они также способствуют разжиганию русофобии в британском обществе», — отметили в министерстве.

Также в заявлении утверждается, что лица, связанные с оборонным комплексом Великобритании, участвуют в принятии решений о поставках вооружений на Украину, которые используются местными карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры.

Работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена, добавили в ведомстве.

Ранее, 4 мая, Лондон ввел санкции против ряда российских СМИ и журналистов за освещение событий на Украине. Так, меры, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения, введены на некоторых военных корреспондентов ВГТРК и «Комсомольской правды». Также санкции наложили на информационное агентство «ИнфоРос», сайт SouthFront и издание «Фонд стратегической культуры».

31 марта Великобритания ввела ограничения против МИА «Россия сегодня», телеканала RT и его гендиректора Алексея Николова, руководителя агентства Sputnik Антона Анисимова и ведущего ВГТРК Сергея Брилева. Кроме того, в санкционный список попал глава «Газпром-медиа» Александр Жаров.

15 марта Великобритания расширила очередной пакет санкций против России. Новые ограничения введены в отношении 350 физических лиц и организаций, зарегистрированных в РФ. В черный список Лондона также попали телеведущие Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Антон Красовский, политик и писатель Захар Прилепин.

Ряд стран, в том числе Великобритания, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.