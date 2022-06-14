В Финляндии демонтируют последний памятник Ленину

Городской совет финской Котки принял решение о демонтаже и переносе в музей последнего в Финляндии памятника Владимиру Ленину. Об этом во вторник, 14 июня, сообщил телеканал YLE.

Монумент, созданный эстонским скульптором Матти Вариком, был передан в 1979 году в дар Котке от города-побратима Таллина. Фигура Ленина находилась в центре города и неоднократно становилась жертвой вандализма.

С началом специальной военной операции по защите Донбасса в городе усилились споры по поводу памятника. В итоге городской совет решил убрать памятник с улицы и передать местному музею.

При этом муниципальные депутаты предлагали оставить скульптуру на месте, сопроводив ее пояснительной табличкой. Такой же позиции придерживались и в музее.

Памятник Ленину в Котке стал последним в своем роде монументом в Финляндии после того, как бюст основателя СССР был демонтирован в Турку 28 апреля. Это изваяние являлось даром от Санкт-Петербурга.

В Тампере продолжает действовать единственный за пределами России музей Ленина. В Финляндии с его фигурой связывают обретение страной независимости в 1917 году.

1 июня власти Литвы опубликовали инструкцию по демонтажу памятников советским солдатам. В ней указано, что в первую очередь местные власти должны оценить, возможно ли передать скульптуры музеям или других специально отведенных местах.