В мире была объявлена третья мировая война. Такое мнение высказал во вторник, 14 июня, папа римский Франциск.

«Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую войну по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война», — сказал понтифик в беседе с главами европейских журналов Общества Иисуса, которую приводит во вторник газета La Stampa.

По его словам, это то, что должно заставить человечество задуматься, передает НСН.

«Что происходит с человечеством, которое пережило три мировые войны за столетие? <...> Это плохо для человечества, это бедствие», — сказал он.

Также глава Римско-католической церкви напомнил, что кроме Украины, конфликты продолжаются и в других странах.

«Вспомним о некоторых районах Африки, севере Нигерии, севере Конго, где война все еще продолжается, и никому до этого нет дела. Вспомните Руанду 25 лет назад. Вспомним Мьянму и рохинджа. Мир находится в состоянии войны», — сказал Франциск.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе, сообщается на сайте kp.ru. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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