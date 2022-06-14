Жителям Подмосковья напомнили правила поведения на водоемах

Жителям Московской области напомнили о правилах поведения на водоемах. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу «Мособлпожспаса».

Специалисты «Мособлпожспаса» совместно с Госинспекцией по маломерным судам и представителями администраций округов проверили несанкционированные места купания на 60 водоемах. Рейды велись в течение трехдневных выходных для профилактики травматизма и гибели людей.

Как рассказал начальник «Мособлпожспаса» Геннадий Пестов, количество отдыхающих на водоемах многократно увеличилось в праздничные дни из-за жаркой погоды. В ходе патрулирования спасатели проводили разъяснительные беседы с гражданами, напоминая о запрете купания в несанкционированных местах.

По словам Пестова, спасатели также раздавали горожанам листовки, в которых содержалась информация об оказании первой помощи пострадавшим, а также о номерах, по которым можно позвонить в случае ЧП.

Пестов отметил, что работники противопожарно-спасательной службы рекомендуют выбирать местом отдыха специально оборудованные пляжи, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Для оперативной помощи на водных объектах задействовали свыше 110 человек и 40 единиц техники.

13 июня в подмосковном правительстве сообщили, что в Московской области начался новый этап программы «100 прудов и озер», в рамках которой проводятся работы по очистке водоемов. У населения региона эта программа пользуется популярностью. В 2020 году участие в голосовании приняли порядка 10 тыс. человек, в 2021 году — более 70 тыс. В этом году для очистки были отобраны 59 объектов.

10 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион готов к наплыву туристов. По его словам, гостиницы и пансионаты уже забронированы на 85%. Как пишет Pravda.Ru, в области широко представлен как пляжный, так и культурный отдых.

Как отметил Воробьев, свои услуги путешественникам по Московской области уже предоставляют 923 отеля, порядка 25 яхт-клубов, 12 гольф-клубов, 78 конных клубов, причем инфраструктура продолжает развиваться и совершенствоваться.

6 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал телеканалу «Звезда» о возможных сроках открытия купального сезона в Москве. По его словам, комфортной для купания взрослых является температура воды в 20 градусов, детям можно купаться уже при температуре воды в 22 градуса.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому в столице будет открыто 13 новых зон отдыха у воды. Таким образом, число организованных мест отдыха на водных объектах будет увеличено до 139 территорий, пишет НСН.