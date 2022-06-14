В Подмосковье начались работы по очистке озер и прудов

В Московской области начался новый этап программы «100 прудов и озер», в рамках которой проводятся работы по очистке водоемов. Об этом 13 июня сообщается на сайте правительства региона.

В ведомстве отметили, что программа реализуется по инициативе регионального минэкологии. Выбор водных объектов для включения в программу делают сами жители путем голосования на портале «Добродел», отмечает агентство городских новостей «Москва».

У населения региона эта программа пользуется популярностью. В 2020 году участие в голосовании приняли порядка 10 тыс. человек, в 2021 году — более 70 тыс. В этом году для очистки были отобраны 59 объектов, отмечает телеканал «360».

Такие работы уже начались в Черноголовском и Купавинском прудах в Богородском округе. Как рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов, на объекты выведены четыре специальные амфибии, закупленные в прошлом году. В ближайшее время начнется расчистка и других водных объектов.

По словам Фирсова, в прошлом году по программе расчистили 48 водных объектов, на некоторых из них провели дополнительное благоустройство. Во время работ специалисты ликвидировали порядка 100 незаконных водосбросов. Также на утилизацию собрали и отправили около 10 т мусора. В пляжных зонах были удалены сухостойные деревья, представляющие опасность для отдыхающих, пишет РИАМО.

6 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда начнется купальный сезон в Москве. По словам специалиста, вода в водоемах должна прогреться до комфортной для купания температуры. Он отметил, что дети могут купаться в водоеме, если температура воды там не менее 22 градусов. Взрослые могут купаться, если вода выше 20 градусов.