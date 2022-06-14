Реклама
Прямой эфир
Мир
В Херсоне прогремели взрывы и сработала система ПВО
Мир
Турция не пойдет на компромисс в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
Белый дом выразил надежду на разрешение ситуации вокруг Украины путем переговоров
Мир
США рассказали о работе с союзниками по G7 над ужесточением санкций против РФ
Мир
Число пострадавших от обстрелов Донецка со стороны Украины возросло до 33 человек
Мир
Донецк подвергся самому мощному артудару с начала конфликта
Мир
ООН назвала обстрел роддома Донецка нарушением международного гуманитарного права
Мир
Пушилин обратился за помощью к РФ после обстрелов Донецка
Экономика
Bloomberg сообщил о приостановке двумя банками США операций по госдолгу России
Мир
Песков назвал защиту ДНР и ЛНР главной целью спецоперации РФ
Экономика
Евросоюз со вторника отключит ряд российских банков от SWIFT

В Подмосковье начались работы по очистке озер и прудов

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области начался новый этап программы «100 прудов и озер», в рамках которой проводятся работы по очистке водоемов. Об этом 13 июня сообщается на сайте правительства региона.

Сетевой сбой: как рыбаки уничтожают водоемы
Брошенные снасти, попадая на дно, превращаются в воронки смерти

В ведомстве отметили, что программа реализуется по инициативе регионального минэкологии. Выбор водных объектов для включения в программу делают сами жители путем голосования на портале «Добродел», отмечает агентство городских новостей «Москва».

У населения региона эта программа пользуется популярностью. В 2020 году участие в голосовании приняли порядка 10 тыс. человек, в 2021 году — более 70 тыс. В этом году для очистки были отобраны 59 объектов, отмечает телеканал «360».

Такие работы уже начались в Черноголовском и Купавинском прудах в Богородском округе. Как рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов, на объекты выведены четыре специальные амфибии, закупленные в прошлом году. В ближайшее время начнется расчистка и других водных объектов.

По словам Фирсова, в прошлом году по программе расчистили 48 водных объектов, на некоторых из них провели дополнительное благоустройство. Во время работ специалисты ликвидировали порядка 100 незаконных водосбросов. Также на утилизацию собрали и отправили около 10 т мусора. В пляжных зонах были удалены сухостойные деревья, представляющие опасность для отдыхающих, пишет РИАМО.

6 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда начнется купальный сезон в Москве. По словам специалиста, вода в водоемах должна прогреться до комфортной для купания температуры. Он отметил, что дети могут купаться в водоеме, если температура воды там не менее 22 градусов. Взрослые могут купаться, если вода выше 20 градусов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022