СК возбудил дело после смертельного столкновения катера с баржей на Волге

Уголовное дело возбудили после столкновения катера с баржей в Чувашии, в результате которого погибли четыре человека. Об этом 13 июня сообщается на сайте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

ЧП произошло в ночь на 13 июня на 1147-м км реки Волга в Моргаушском районе Чувашской Республики. Катер Voyager 670 на полном ходу врезался в грузовое судно «Коломенский», которое шло из Тенеево в Коломенское.

Очевидцы пояснили, что катер шел поперек судового хода и пытался обойти баржу спереди, но не успел, в результате чего врезался в носовую часть баржи.

По итогу столкновения скончались четверо мужчин, которые находились на катере. Никто из членов экипажа грузового судна не пострадал, отмечает телеканал «360».

По информации СК РФ, баржа перевозила гипс, уточняет телеканал «Звезда». Как отмечает REGNUM, разлива топливо не последовало.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. ведется допрос свидетелей. Готовится к назначению ряд экспертиз.

Ранее Чувашская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства, уточняет НСН.