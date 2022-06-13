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Четыре человека погибли при столкновении баржи и катера в Чувашии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Четверо мужчин погибли при столкновении баржи и катера в ночь на понедельник, 13 июня.

По данным «Известий», авария водного транспорта произошла на 1147-м км реки Волга в Моргаушском районе Чувашской Республики.

Катер «Voyager 670» на полном ходу врезался в грузовое судно «Коломенский», которое шло из Тенеево в Коломенское.

Уточняется, что погибли пассажиры катера, среди членов экипажа грузового судна пострадавших нет. Сейчас решается вопрос доставки людей на берег.

Ранее, 11 июня, сообщалось, что Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения двух несамоходных барж в Обском море. Они перевозили пассажиров и автотранспорт. В результате случившегося один человек пострадал.

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