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В Бердянск вернулась мирная жизнь

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Жители Бердянска активно получают российское гражданство. Сотрудники паспортного стола говорят об очереди заявителей, передает телеканал «Известия». Жители Запорожской области проходят упрощенную процедуру. В город вернулась мирная жизнь, заработали большие супермаркеты. В магазинах свободно принимают и гривны, и рубли, курс — один к двум. Проблем с продуктами в магазинах нет, поставки идут из России. На полках есть всё — от овощей и мяса до бытовой химии. Цены — практически как в России, суммы указаны в двух валютах. Теперь жители города ждут возможности расплатиться банковской картой.

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