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Центробанк выступил за сбор биометрии подростков с 14 лет

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Центробанк России (ЦБ РФ) считает целесообразным ограничить обработку биометрических персональных данных несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет, за исключением случаев, установленных федеральными законами, а также разрешить обработку биометрических персональных данных подростков в возрасте с 14 до 18 лет в предусмотренных законодательством случаях. Об этом «Известиям» сообщили в ЦБ, комментируя законопроект о защите субъектов персональных данных россиян.

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Документ был внесен в Госдуму 6 апреля 2022 года группой депутатов. В середине мая законопроект приняли в первом чтении. Среди прочего, он предполагает установить запрет на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних граждан, если их предоставление не является обязательным. «Известия» направили запрос в Госдуму.

Такая норма фактически исключит для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет возможность получать дистанционное банковское обслуживание, пройдя идентификацию с использованием Единой биометрической системы (ЕБС), говорится в заключении на законопроект Национального совета финансового рынка (есть у «Известий»).

Документ направлен в ЦБ и Госдуму. Запрет на сбор биометрии подростков в ЕБС ограничит развитие проекта «маркетплейс» ЦБ, который позволяет открывать финансовые продукты в кредитных организациях без личного посещения офиса, добавил глава НСФР Андрей Емелин.

В Минцифры сообщили «Известиям», что заинтересованы в выработке оптимального решения, которое обеспечит несовершеннолетних граждан правом пользоваться всеми услугами, предусмотренными законодательством, а также сохранит развитие государственной информационной системы ЕБС и обеспечит надежную защиту персональных данных.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Открыть лицо: ЦБ выступил за сбор биометрии подростков с 14 лет»

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