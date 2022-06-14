В России разработали новые стандарты добычи сырья

Минпромторг, Росстандарт и «Газпром» разработали и утвердили Программу по обеспечению нормативной документацией создания отечественной системы подводной добычи для освоения морских нефтегазовых месторождений. Об этом во вторник, 14 июня, рассказал в интервью «Известиям» глава Росстандарта Антон Шалаев.

«В рамках этой программы формируется нормативно-техническая база, обеспечивающая возможность выпуска оборудования для систем подводной добычи на действующих и разрабатываемых морских нефтегазовых месторождений России, включая месторождения Арктического шельфа», — заявил глава ведомства.

Шалаев отметил, что сегодня разрабатываются стандарты на подводные трубопроводы, соединительные элементы систем подводной добычи, грузоподъемное оборудование для систем подводной добычи, оборудование для ремонта скважин, материалы и технологические процессы. На сегодня утверждено уже более 100 новых ГОСТов, сказал он.

По его словам, активизированы работы по стандартизации в сфере переработки сжиженного природного газа (СПГ), в том числе для проектов на платформах СПГ, а также для осуществляющих транспортировку СПГ судов-газовозов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Работы по стандартизации — это техническое сотрудничество, они политически нейтральны»