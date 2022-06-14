Отец утонувшего в Крыму ребенка рассказал об обстоятельствах произошедшего

Отец мальчика, которого унесло в открытое море на надувном матрасе в Крыму вместе с шестилетней девочкой, рассказал «Известиям», что трагедия произошла из-за сильного ветра. Взрослые не смогли доплыть до детей.

Отец утонувшего ребенка сказал, что до детей пытались доплыть 12 человек, но на море были большие волны, ветер дул очень сильно.

«Сын с девочкой шести лет на надувном матрасе. Две секунды ровно — и всё. Ветром унесло. Просто моментально. Дунул ветер — и всё, матрас улетел», — сказал мужчина.

Он также сообщил, что спасатели прибыли на место происшествия только спустя полтора часа после случившегося.

Соседка семьи Оксана рассказала «Известиям», что мальчик был единственным ребенком в семье. Его отец служит в полиции, а мать уделяла все время сыну.

«Это страшно. Я думаю, всю жизнь они не смогут себе простить, что произошло», — сказала женщина.

Позже стало известно, что тела детей были обнаружены. Предварительно, малыши оказались в воде из-за того, что матрас перевернуло волной.

Ранее в этот день Следственное Управление Следственного комитета по Республике Крым сообщило, что ЧП в Черном море произошло 12 июня. По данным следствия, детей унесло в открытое море «в результате недосмотра родителей».