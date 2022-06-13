Президент Франции Макрон заявил о вступлении страны в период военной экономики

Франция вступила в период военной экономики, которая будет действовать в долгосрочной перспективе. Об этом 13 июня заявил французский лидер Эммануэль Макрон во время открытия выставки вооружений Eurosatory, сообщил на своем сайте телеканал BFM.TV.

По словам политика, он попросил министра обороны и начальника штабы Франции в ближайшие недели переоценить закон о военном программировании в свете ситуации на Украине. В условиях военной экономики, подчеркнул Макрон, французы не смогут «жить с расчетами годичной давности».

Новый закон установит многолетнее программирование расходов, которое Франция выделяет на обеспечение вооруженных сил.

«Мы не ждали стратегических изменений, чтобы реинвестировать», — напомнил он, но рост угроз, иллюстрируемый конфликтом на Украине поставил «дополнительное требование действовать быстрее и сильнее».

По словам Макрона, Франция должна сделать много глубоких преобразований. Сомневающимся в введении режима военной экономики он посоветовал взглянуть на Украины, военнослужащие которой нуждаются в качественном вооружении.

10 июня Макрон сообщил в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским о готовности продолжать поставки оружия Киеву. По данным местных СМИ, Париж рассматривает возможность до конца месяца отправить Киеву еще шесть самоходных установок CAESAR. Первая партия артиллерии была доставлена в Киев еще в апреле.

7 марта Макрон заявил, что необходимо уважительно относиться к России и российскому народу. По его словам, без участия РФ в создании «масштабной архитектуры безопасности» европейского континента нельзя будет построить прочный мир. К этому «обязывают история и география».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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