Путин вручает государственные премии в Кремле

Президент России Владимир Путин 12 июня проводит в Кремле церемонию вручения медалей Героя Труда РФ и знаков лауреатов Государственных премий за 2021 год.

Награждение проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Так, Путин вручил звезду Героя труда режиссеру Никите Михалкову.

«На протяжении десятилетий каждый проект Никиты Сергеевича, будь то фильм, телепрограмма, роль, спектакль — это знаковое событие в российской культуре и общественной жизни нашей страны», — сказал президент.

Звездой Героя труда Путин также отметил российского дирижера Юрия Башмета.

«Несмотря на насыщенную гастрольную программу, маэстро посвящает много сил, времени поддержке молодых талантов, детям», — подчеркнул президент.

Лауреатами Государственной премии РФ в области литературы и искусства стали директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин, художник Павел Никонов и генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко.

Госпремии РФ в области науки и технологий за 2021 год были присуждены академикам РАН Александру Арчакову и Андрею Лисице. Также лауреатом премии стал главный конструктор, заместитель гендиректора ЗАО «Городской проектный институт жилых и общественных зданий» Владимир Травуш. Третьими лауреатами стали академики РАН Давид Заридзе, Иван Стилиди и Александр Румянцев.

За выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности была награждена Елизавета Олескина, директор Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость».

В ноябре 2021 года председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства 2021 года в области науки и техники. Так, лауреатами объявили 143 человека, в том числе 55 докторов наук, 33 кандидата наук, 34 профессора и 15 доцентов.

Премии вручаются ежегодно на основании рекомендаций межведомственного совета, в который входят представители академического сообщества и государственных органов. Размер вознаграждения для каждого авторского коллектива составляет 2 млн рублей, добавили в пресс-службе.