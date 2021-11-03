Правительство утвердило премии в области науки и техники

Правительство РФ утвердило распоряжение о вручении премий в области науки и техники. Об этом в среду, 3 ноября, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства 2021 года в области науки и техники», — говорится в сообщении.

Так, лауреатами объявлены 143 человека, в том числе 55 докторов наук, 33 кандидата наук, 34 профессора и 15 доцентов.

«Наградой, в частности, отмечены работы, связанные с созданием плавучих ядерных установок, пассажирских судов и многоцелевого вертолёта «Ансат», экологически безопасным производством поликарбонатов, внедрением ресурсосберегающих технологий в промышленности и проектированием фундаментов нового поколения», — отметили в правительстве.

Премии вручаются ежегодно на основании рекомендаций межведомственного совета, в который входят представители академического сообщества и государственных органов. Размер вознаграждения для каждого авторского коллектива составляет 2 млн рублей, добавили в пресс-службе.

9 июня премию по науке за 2020 год присудили директору Центра имени Гамалеи, создавшему вакцину от коронавируса «Спутник V», Александру Гинцбургу.

Госпремией также наградили исследователей Евгения Александрова и Валерия Запасского за новые подходы в исследовании полупроводников, которые могут быть использованы в производстве квантовых компьютеров.