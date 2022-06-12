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Умер журналист Игорь Дудинский

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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На 75-м году жизни умер журналист, отец режиссера Валерии Гай Германики Игорь Дудинский. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщает Telegram-канал «112».

В беседе с «Газетой.Ru» дочь журналиста подтвердила смерть Дудинского.

«Говорят, да. Ужас. Я в шоке», — сказала она.

При этом об обстоятельствах смерти Гай Германика не смогла сообщить, поскольку, по ее словам, они «особо не общаются».

В последние дни журналист находился в реанимации, куда попал с инфекционно-токсическим шоком 8 июня.

Игорь Дудинский — советский и российский журналист, писатель и художник. Родился 31 марта 1947 года. Был активным участником московской богемной жизни. В 1960-х годах участвовал в диссидентском движении. Является отцом режиссера Валерии Гай Германики.

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