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Новый McDonald's в России планирует вернуть формат McCafе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Новый McDonald's в России начнет работать над возвращением к работе формата, который ранее функционировал как McCafе. Об этом в воскресенье, 12 июня, заявил купивший российский бизнес McDonald's предприниматель Александр Говор «Известиям».

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Он также отметил, что пока что компания будет продавать запасы Coca-cola, но в дальнейшем будет проводить тендер на поиск нового поставщика. Как уточнил гендиректор компании Олег Пароев, вероятно, Coca-cola не будут производить в России.

Ранее в этот день сеть ресторанов McDonald's под другим названием и с обновленным меню снова заработала в России. В Москве в районе станции метро «Пушкинская» образовалась очередь из людей, желающих посетить вновь открывшийся McDonald's.

Тогда же Пароев рассказал, что бывший McDonald's в России теперь будет называться «Вкусно — и точка». По его словам, это название «легко интегрируется в существующие концепции сервиса».

В свою очередь, Говор заявил, что в скором времени планируется не только открыть все 850 ресторанов, но и развивать новые. По его словам, в ближайшее 5–6 лет число ресторанов будет доведено до 1000.

Новым логотипом сети фастфуд-ресторанов стали две палочки желтого цвета, символизирующие картошку фри, и желто-оранжевый круг, представляющий собой бургер; изображения размещены на фоне зеленого цвета, который намекает на качество продукции и обслуживания, к которому привыкли посетители.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта. Тогда решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями». Позже, 19 мая, стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.

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