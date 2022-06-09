Больше 600 мест под воинские захоронения выделят на кладбище в Рязани

На новом кладбище в Рязани выделят 642 места под воинские захоронения. Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на соответствующий тендер на сайте госзакупок.

Аукцион объявлен на выполнение строительно-монтажных работ на кладбище «Преображенское». Площадь участка составляет 5,95 га. На нем разместят 5,05 тыс. захоронений, в их числе 3,2 тыс. захоронений общего типа, 1,2 тыс. мест для почетных граждан и 642 воинских захоронения. Максимальная стоимость работ составит 14 млн рублей.

Работы по благоустройству кладбища необходимо выполнить в течение 30 дней после заключения договора. Заказчиком выступает управление капитального строительства Рязани.

В начале июня кладбище в Комсомольске-на-Амуре закрыли из-за появления медведицы с медвежатами. Звери могли выйти к погосту из ближайшего леса.