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Кладбище закрыли из-за появления медведей в Комсомольске-на-Амуре

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Жителям Комсомольска-на-Амуре ограничили посещение кладбища из-за появления медведей. Следить за перемещением животных будут охотоведы.

По данным администрации, 2 июня в одном из кварталов кладбища была замечена медведица с медвежатами. Звери могли выйти на погост из ближайшего леса. Для безопасности граждан кладбище закрыто для посещений. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Медведи заходят на территорию кладбища не в первый раз. В сентябре 2021 года жители Комсомольска-на-Амуре обнаружили следи хищников, а затем заметили разрытые могилы и расколотые надгробия. Охотоведы отстрелили пятерых бурых медведей.

В конце мая молодой медведь зашел в село Черюмча в Якутии. Он оказался во дворе частного дома и напал на сторожевую собаку.

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