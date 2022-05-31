Медведь зашел в село в Якутии и задрал собаку

В Верхоянском районе Якутии молодой медведь забрел в село Черюмча. Он оказался во дворе частного дома местного охотника и напал на сторожевую собаку. После этого охотник его застрелил.

ИА YakutiaMedia со ссылкой на Верхоянскую инспекцию охраны природы пишет, что медведь зашел в населенный пункт в поисках пищи. Хозяин дома пытался криками прогнать зверя обратно в лес, но тот не отступал. Поняв, что медведь представляет реальную угрозу односельчанам, охотник его убил.

Сейчас в Инспекции охраны природы составляют акт изъятия туши медведя. Направлен рапорт о внесении решения о регулировании численности бурого медведя.

В начале мая нападение медведя на скот зафиксировали в Олекминском районе Якутии. Хищник набросился на корову, разодрал ей спину и бок.