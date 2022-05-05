Медведь зашел в село в Якутии и напал на корову

Нападение медведя на скот зафиксировали в Олекминском районе Якутии. Хищник набросился на корову.

Инцидент произошел в селе Первый Нерюктяй. В верхней деревне, расположенной в лесном массиве, появился медведь. Он набросился на корову и разодрал ей спину и бок, пишет ИА SakhaNews со ссылкой на районную газету «Олёкма».

Издание напоминает, что несколько лет назад медведь заходил в село Иннях в Олекминском районе. Покинуть населенный пункт его заставил гул двигателя машины.

10 апреля сообщалось о нападении медведя на человека на курильском острове Итуруп. 33-летний местный житель с друзьями выехал на микроавтобусе на природу, компания застряла на дороге. Мужчина решил в одиночку пойти за подмогой. На следующий день его тело со следами нападения хищника было найдено местными волонтерами.