Медведь напал на жителя курильского острова Итуруп

Житель курильского острова Итуруп стал жертвой нападения медведя. Об этом 10 апреля сообщило региональное подразделение МЧС России.

«33-летний мужчина с тремя друзьями выехал на микроавтобусе на природу 9 апреля. Компания в районе 22-го километра севернее села Рейдово застряла на дороге и известила о происшествии местных спасателей, которые сразу выехали к ним», — рассказали «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

Погибший мужчина решил в одиночку пойти за подмогой, не дожидаясь спасателей, и пропал. После этого спасатели начали его поиски в районе аварии. 10 апреля его тело со следами нападения медведя было найдено местными волонтерами.

В январе в Приморском крае скончалась женщина, пострадавшая во время нападения медведя в ноябре 2021 года. Она умерла в больнице. Медведя проверили на бешенство. Он не был больным, рассказали агентству в краевом охотнадзоре.