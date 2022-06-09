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В Сочи состоялся организованный фондом Алины Кабаевой тренировочный сбор

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Десятки детей из разных регионов приехали в Сочи, чтобы посетить тренировочный сбор с участием олимпийских чемпионов. Ребята получили такую возможность благодаря успешным выступлениям на фестивале художественной гимнастики «Алина» в Москве. В ходе мастер-классов спортсмены поделились своим опытом и знаниями.

Встречи с участием олимпийских чемпионов по художественной и спортивной гимнастике проводились буквально на соседних коврах — раньше такой практики не было. Профессионалы считают такие совместные тренировки перспективными и полагают, что в будущем может появиться и новый вид в художественной гимнастике.

«Это, во-первых, огромный опыт для детей, это их карьерный рост. Но не только, самое главное — это рост и для тренеров. И для меня в том числе, потому что я начинаю вспоминать, что мне давал тренер в таком возрасте. И сегодня я даю то, что мне давали. А это, я считаю, бесценно!» — отметил четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун допускает, что развитие художественной гимнастики может пойти в сторону пар.

«Гимнастика не стоит на месте. Мне кажется, это будет очень красиво. Мужская сила вместе с лентой девочки-гимнастки — мне кажется, это тоже будет очень здорово», — сказала она.

Экспериментальный тренировочный сбор был организован благотворительным фондом Алины Кабаевой. После выступлений на фестивале художественной гимнастики «Алина» в апреле юные спортсмены оттачивают в Сочи свое мастерство.

Одну из утренних зарядок посетила легендарная олимпийская чемпионка и глава благотворительного фонда Алина Кабаева. Она вручила детям подарки и памятные медали.

«Каждому хочу пожелать не сдаваться, достигать своих целей, не опускать руки! Вы все чемпионы — вы встаете рано, приходите в зал, несмотря на то, что бывает в жизни, но вы занимаетесь спортом. У вас дисциплина с малых лет, и поверьте мне — у вас всё получится!» — сказала Кабаева.

Программа сборов поделена на три части: спортивную, образовательную и развлекательную. День юных спортсменов начинается в 8:00 с зарядки и завтрака, затем дети несколько часов проводят в спортзале. После обеда ребят ждут образовательные экскурсии и развлекательные мероприятия — Олимпийский парк, сочинский автодром, планетарий, парк науки и искусства «Сириус», океанариум, дельфинарий и посещение этнографического комплекса «Моя Россия» и Красной Поляны.

Тренеры уверяют — с такой насыщенной программой воспитанники меняются буквально на глазах!

«Я так думаю, что это останется надолго! И тот заряд эмоций, который они получили здесь сегодня, вернется и в том возрасте, когда они уже будут большими мастерами. Они вспомнят, с чего они начали и кем они стали. Благодаря таким мероприятиям, учебно-тренировочным сборам», — отметил председатель совета Федерации спортивной гимнастики Ульяновской области Сергей Маринин.

Алина Кабаева признается, что успех этих сборов окрылил ее и всё это — только начало.

«Я думаю, что на следующий год мы вас всех пригласим. Мы хотим сделать базу для региональных команд. Потому что у сборной команды всё в порядке — у них база есть, а у регионов, к сожалению, где придется... Вот мы и хотим сделать такую базу, где дети из разных регионов будут в хороших условиях тренироваться и получать удовольствие от тренировочного процесса», — сказала олимпийская чемпионка.

Прошедшие сборы завершились пенной вечеринкой и праздничным тортом для всех участников.

Ежегодный детский фестиваль художественной гимнастики «Алина» состоялся в Москве в апреле. Он стал 11-м по счету и был посвящен Великой Отечественной войне.

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