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В Москве прошел фестиваль художественной гимнастики «Алина»

В Москве прошел фестиваль художественной гимнастики «Алина»

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В Москве прошел уже 11-й по счету детский фестиваль художественной гимнастики «Алина». В этом году он был посвящен Великой Отечественной войне.

Фестиваль является крупнейшим проектом благотворительного фонда российской гимнастки Алины Кабаевой. Он стартовал с почтения памяти советских воинов у Могилы Неизвестного Солдата в столице, куда Кабаева вместе с юными гимнастками возложила цветы.

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«Мой дедушка воевал на Ленинградском фронте, он возил продовольствие по Дороге жизни. Вот и у каждой семьи есть своя история, и мы ни в коем случае не должны забывать. Плох тот народ, что не помнит своей истории, а мы помним и гордимся подвигом нашего многонационального народа», — рассказала Кабаева.

Выступления гимнасток соответствовали заявленной тематике. Вместо привычных ярких и блестящих костюмов были гимнастерки, пилотки, и тельняшки.

«Я всегда, каждый год жду фестиваль и с огромной радостью приступаю к работе, потому что есть возможность изобразить разнообразные жанры и идеи и воплотить это в жизнь, и фестиваль дает возможность и поработать с разными командами из разных стран», — рассказала хореограф сборной России по художественной гимнастике Ирина Зеновка.

В этом году Зенковка подготовила такие номера, как «Герои тыла» и «Молитва». Первый рассказывает о трудовом подвиге советского народа во время войны, а второй — о страданиях матери, не дождавшейся сына с поля боя. Солистками этих номеров стали сестры Аверины, которые, как признались, работали «на разрыв».

«Ну когда заиграла еще сегодня музыка очень громко, мурашки прям пошли по телу и слезы наворачиваются, потому что мы все равно через себя пропускаем», — говорит серебряный призер Олимпиады, 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина.

Фестиваль «Алина» стал первым после отмены ограничений по COVID-19.

«Праздник удался, я очень рада и хочу поблагодарить всех артистов и спортсменов. Я горжусь этим проектом. Я счастлива, что сюда приезжает много детей. Представьте, какая это возможность для специалистов увидеть детишек, увидеть звездочек и потом дать им путь в большой спорт», — говорит Алина Кабаева.

В этом году полную версию фестиваля можно будет увидеть 8 мая на канале «Россия 1».

В ежегодном фестивале «Алина» принимают участие от 30 до 50 команд почти из 50 российских городов и 11 стран, среди которых Азербайджан, Белоруссия, Болгария, Германия, Израиль, Казахстан, Италия, Куба, Киргизия, Япония и Южная Осетия. Все расходы по проживанию и питанию детей покрывает благотворительный фонд Алины Кабаевой. Билеты на фестиваль распространяются на безвозмездной основе.

В этом году на мероприятии выступили гимнастки из Донецкой Народной Республики с номером «Полюшко, поле». Спортсменки признались, что переживают за родной край, но это делает их сильнее.

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