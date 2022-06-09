Лавров почтил память жертв геноцида армян

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 9 июня, в сопровождении его армянского коллеги Арарата Мирзояна посетил мемориальный комплекс «Цицернакаберд» в Ереване и почтил память жертв геноцида армян в Османской империи. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

Лавров возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших минутой молчания. После этого министр полил дерево на Аллее памяти, которое он посадил в 2007 году. Он назвал это хорошей традицией.

Глава российской дипломатии прибыл в Армению с рабочим визитом 8 июня. Лавров провел переговоры с Мирзояном. Дипломаты обсудили вопросы двусторонних союзнических отношений, расширения взаимодействия Москвы и Еревана в общих интеграционных объединениях ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

В конце XIX — начале XX века Османская империя преследовала армянское население. По данным ряда историков, в 1915 году было убито более 1,5 млн армян. Факт геноцида признали более 20 стран, Анкара отвергает сам термин «геноцид», утверждая, что в те годы шла братоубийственная война и большие потери понесла каждая сторона конфликта.

День памяти жертв геноцида армян в Армении ежегодно проходит 24 апреля.