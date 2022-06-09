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США и Великобритания обучат военных Украины применению западных РСЗО

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США и Великобритания разработали план обучения украинских военных применению западных реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил генерал Марк Милли, чьи слова процитировали в издании The Washington Post. Отмечается, что сейчас предполагается вести обучение взвода украинских солдат американской стороной, передает телеканал «Известия». По словам генерала, для эффективной подготовки может потребоваться до четырех недель, однако подразумевается ускоренный курс обучения.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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