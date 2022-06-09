СМИ сообщили о заканчивающихся боеприпасах на Украине и в Европе

На складах Европы закончилисьбоеприпасы советских калибро, пишет The Economist. По сведениям британского еженедельника, запасы снарядов почти исчерпаны и на Украине, передает телеканал «Известия». При таком раскладе будет расти роль оружия натовского стандарта, уверены журналисты.

Орудия и боеприпасы Украине поставляют США и Европа. Однако из-за поставок Киеву некоторые страны лишились своих запасов. В первую очередь на складах возникла острая нехватка ПТРК и ПЗРК. Быстро нарастить производство ударного оружия не получится.

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