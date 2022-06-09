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Росздравнадзор заявили о снижении числа подделок лекарств в четыре раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Общее количество забракованных серий лекарств — недоброкачественных, контрафактных, фальсифицированных — уменьшилось в четыре раза за последние пять лет, сообщила в интервью «Известиям» глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

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«К примеру, в 2021 году из общего количества проверенных препаратов было забраковано менее 0,12%», — сказала она, добавив, что во многом это заслуга и системы маркировки.

Сегодня каждый пациент может прочитать QR-код и узнать, где этот препарат был выпущен, где продавался, проследить всю его цепочку, напомнила глава Росздравнадзора.

«Я думаю, что при таких возможностях аптека побоится связываться с фальсификатами», — уверена Самойлова.

Система маркировки помогает выявить и другие некрасивые истории, добавила собеседница «Известий». В частности, в прошлом году в Москве и Санкт-Петербурге Росздравнадзор «отловил» препараты, которые были повторно выпущены в гражданский оборот.

«Здесь речь уже идет не о фальсификате, а о банальном воровстве. Лекарства выписали в медучреждениях конкретным пациентам, но, видимо, не дошли до них, а поступили в повторную продажу, — сообщила она.

Совместно с прокуратурой, Следственным комитетом и МВД была проведена колоссальная работа, выявлены все злоумышленники, на виновных врачей и медработников среднего звена уже заведены уголовные дела, заключила Самойлова.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Льготники до конца года точно будут получать свои лекарства»

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