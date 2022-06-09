Шесть человек пострадали в ДТП с тремя автобусами в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре шесть человек получили травмы в результате ДТП с тремя автобусами. Об этом в четверг, 9 июня, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

«Утром в четверг произошло ДТП, столкнулись три автобуса. Травмы получили шесть человек», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Пострадавших доставили в медицинские учреждения, пишет RT. Медики устанавливают тяжесть травм. Данных о серьезных повреждениях пока не поступало.

ДТП произошло ранее в этот день на остановке на Вокзальной улице, 72. Один из попавших в аварию автобусов высаживал людей, второй подъехал к остановке и остановился. В этот момент третий автобус врезался в первые два, пишет «Москва 24».

В результате пострадал кондуктор первого автобуса, а также пять пассажиров второго автобуса. В третьем пострадавших нет.

Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Как сообщает Life.ru со ссылкой на паблик ВК «Komsagram», пятеро человек получили сотрясение мозга, один — ушиб мягких тканей.

6 июня в Липецке в результате столкновения пассажирского автобуса и легковой иномарки пострадали два человека. Предварительной причиной столкновения сотрудники ГИБДД называют нарушение бокового интервала. Пострадавшим оказали медицинскую помощь и отпустили домой.