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Шесть человек пострадали в ДТП с тремя автобусами в Комсомольске-на-Амуре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Комсомольске-на-Амуре шесть человек получили травмы в результате ДТП с тремя автобусами. Об этом в четверг, 9 июня, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

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«Утром в четверг произошло ДТП, столкнулись три автобуса. Травмы получили шесть человек», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Пострадавших доставили в медицинские учреждения, пишет RT. Медики устанавливают тяжесть травм. Данных о серьезных повреждениях пока не поступало.

ДТП произошло ранее в этот день на остановке на Вокзальной улице, 72. Один из попавших в аварию автобусов высаживал людей, второй подъехал к остановке и остановился. В этот момент третий автобус врезался в первые два, пишет «Москва 24».

В результате пострадал кондуктор первого автобуса, а также пять пассажиров второго автобуса. В третьем пострадавших нет.

Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Как сообщает Life.ru со ссылкой на паблик ВК «Komsagram», пятеро человек получили сотрясение мозга, один — ушиб мягких тканей.

6 июня в Липецке в результате столкновения пассажирского автобуса и легковой иномарки пострадали два человека. Предварительной причиной столкновения сотрудники ГИБДД называют нарушение бокового интервала. Пострадавшим оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

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