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Два человека пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Липецке

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В Липецке в результате столкновения пассажирского автобуса и легковой иномарки пострадали два человека. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла 6 июня на улице Баумана. Легковой Renault под управлением 31-летнего водителя столкнулся с автобусом Mercedes, за рулем которого находился 45-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель легковушки и 32-летняя пассажирка автобуса. Медики оказали им помощь, после чего отпустили домой, пишет GOROD48.

Предварительной причиной столкновения сотрудники ГИБДД называют нарушение бокового интервала.

Также на дорогах региона зафиксировано 16 аварий без пострадавших, выявлено 4551 нарушение правил дорожного движения. Пять человек привлечены к административной ответственности за вождение в пьяном виде.

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