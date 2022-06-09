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Посол назвал нелегитимными принятые без РФ решения Арктического совета
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Посол назвал нелегитимными принятые без РФ решения Арктического совета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Москва обеспокоена планами возобновить работу Арктического совета без ее участия. Об этом заявил 9 июня посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства РФ.

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«Подобный шаг не может не вызывать обеспокоенность не только России, как действующего председателя Совета, но и всего международного сообщества, заинтересованного в дальнейшем устойчивом развитии этого региона», — прокомментировал Антонов заявление западных участников Арктического совета об «ограниченном» возобновлении его деятельности без российского участия.

По словам посла, все решения, которые будут приняты на этом совете без участия РФ, не будут иметь под собой законного основания.

«Решения от имени Арктического совета, принятые без нашей страны, будут нелегитимными и нарушают принцип консенсуса, предусмотренный его руководящими документами», — добавил он.

Также посол рассказал, что эффективно обеспечивать урегулирование проблем Крайнего Севера без России невозможно. Причиной эму Антонов назвал тот факт, что в российской части Заполярья, занимающий порядка 60% от всей территории региона, проживает более половины коренного населения Арктики.

Кроме того, по словам дипломата, Россия осуществляет более 70% всей экономической активности высоких широт.

Ранее в среду Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США объявили о намерении ограниченно возобновить работу в совете в рамках проектов, которые не предполагают участия России.

20 мая посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что Москва готова возобновить диалог с другими странами в рамках Арктического совета, так как работа объединения отвечает интересам всего международного сообщества.

Ранее, 3 марта, все страны Арктического совета, кроме России, выпустили письменное заявление, в котором отказались принимать участие в заседаниях, проходящих под председательством РФ и на ее территории, из-за ситуации вокруг Украины.

Как отмечал тогда Корчунов, несмотря на возникшие сложности, все мероприятия российского председательства, кроме официальных встреч Арктического совета и его вспомогательных органов, будут проводиться в соответствии с утвержденным графиком. В этих условиях председательство России будет переориентировано на решение национальных задач развития своих северных территорий.

Арктический совет — межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Россия, США, Канада, Дания Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. В 2021 году, когда отмечалось 25-летие объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к России.

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