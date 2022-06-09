Законопроект о доступе ФСБ к базам такси будет принят в июле

По информации «Известий», Госдума в июле намерена принять в первом чтении правительственный законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».

Документ устанавливает требования, предъявляемые к водителям, оформлению машин, тарифам на перевозку пассажиров. Кроме того, новыми нормами предлагается создать три реестра: для служб заказа такси, для перевозчиков, а также для сбора сведений о транспортных средствах, которые водитель вправе использовать.

Одним из самых громких нововведений станет обязанность служб легкового такси предоставлять ФСБ автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов.

Как выяснили «Известия», законопроект получил поддержку профильного комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и будет рекомендован к принятию.

«Мы рекомендуем принять его в первом чтении, а ко второму — в него будут вноситься поправки. Будем работать с администрацией президента, со всеми заинтересованными сторонами», — подтвердил «Известиям» информацию глава комитета Евгений Москвичев.

При этом парламентарий пока воздержался от комментариев о том, что именно может поменяться в тексте.

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Рулевая модель: законопроект о доступе ФСБ к базам такси рассмотрят в июле