Реклама
Прямой эфир

Законопроект о доступе ФСБ к базам такси будет принят в июле

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По информации «Известий», Госдума в июле намерена принять в первом чтении правительственный законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».

Моральные принципы: таксистам предоставят собственный кодекс
В правительстве разработали новый закон о такси

Документ устанавливает требования, предъявляемые к водителям, оформлению машин, тарифам на перевозку пассажиров. Кроме того, новыми нормами предлагается создать три реестра: для служб заказа такси, для перевозчиков, а также для сбора сведений о транспортных средствах, которые водитель вправе использовать.

Одним из самых громких нововведений станет обязанность служб легкового такси предоставлять ФСБ автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов.

Как выяснили «Известия», законопроект получил поддержку профильного комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и будет рекомендован к принятию.

«Мы рекомендуем принять его в первом чтении, а ко второму — в него будут вноситься поправки. Будем работать с администрацией президента, со всеми заинтересованными сторонами», — подтвердил «Известиям» информацию глава комитета Евгений Москвичев.

При этом парламентарий пока воздержался от комментариев о том, что именно может поменяться в тексте.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Рулевая модель: законопроект о доступе ФСБ к базам такси рассмотрят в июле

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022