Главный праздник выпускников «Алые паруса» пройдет 24 июня

«Алые паруса» пройдут в Санкт-Петербурге 24 июня. Дату праздника утвердило правительство Санкт-Петербурга, сообщает телеканал «Известия». Грандиозное шоу неоднократно становилось победителем престижных и знаковых международных премий. В 2005 году «Алые паруса» торжественно возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.