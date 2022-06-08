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Экономист назвал причину запуска торгов новыми валютами на Мосбирже

Экономист Беляев: основная причина запуска торгов новыми валютами на Мосбирже — активация расчетов в нацвалютах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Основная причина запуска торгов армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом на Мосбирже кроется в активизации двусторонних расчетов в национальных валютах. Такое мнение высказал в среду, 8 июня, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

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По его словам, Арабские Эмираты, Армения и Узбекистан — это те страны, с которыми предполагается активизация товарооборота и активизация двусторонних расчетов в национальных валютах.

«Осуществлять двусторонние расчеты в национальных валютах без определения реального рыночного курса невозможно, это будут большие перекосы. Правильно осуществлять двусторонние расчеты, чтобы они были сбалансированы, на основании рыночного курса, который определяет биржа», — объяснил аналитик в беседе с Lenta.Ru.

Он пояснил, что основной функцией биржи является определение реального или близкого к реальному курса одной валюты по отношению к другой. Экономист добавил, что биржа выполняет и другие важные функции.

«В двусторонних расчетах очень важно, чтобы ты мог рассчитываться в валютах или где-то продать излишки, если у тебя более активное торговое сальдо по отношению к этой стране. То есть где-то продать вырученные деньги или, наоборот, докупить валюту, которая требуется — биржа выполняет и эти функции», — сказал Беляев.

Ранее директор департамента валютного рынка Мосбиржи Андрей Скабелин анонсировал запуск в ближайшие месяцы торгов армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом, передает RT.

В настоящее время на Мосбирже организованы торги валютными парами с долларом США, евро, китайским юанем, британским фунтом, швейцарским франком, гонконгским долларом, белорусским рублем, турецкой лирой, японской иеной и казахстанским тенге.

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